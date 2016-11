ZDF neo 14:55 bis 15:55 Krimiserie Ein Fall für zwei Tod im Hochhaus D, A, CH 2005 Stereo Merken Der Architekt Andreas Finke und sein Kompagnon Jürgen Grosch haben Großes vor: Auf ihrer Baustelle soll das größte Luxushotel Frankfurts entstehen. Doch zwischen den Männern kriselt es. Jürgen Grosch, der seit dem Tod seiner Frau Alkoholprobleme hat, stellt für Finke ein unkalkulierbares Risiko dar. Sein jüngster Patzer, eine gravierende Fehlkalkulation der Fensterflächen, hätte einen immensen finanziellen Schaden bedeutet. Finke kündigt Grosch. Kurz vor Mitternacht meldet sich Jürgen Grosch bei Dr. Lessing, der nichts mit dem wirren und abrupt beendeten Anruf seines betrunkenen Mandanten anzufangen weiß. Als am nächsten Morgen Finkes Leiche entdeckt wird, gerät Grosch unter Mordverdacht. Er randalierte nach Zeugenaussagen zur Tatzeit vor der Wohnung des Opfers. Zudem hat die Kripo für Groschs ominöses Telefonat nur eine Erklärung: Der Mörder wollte sich kurz nach der Tat seinem Verteidiger anvertrauen. Doch Lessing glaubt seinem Mandanten, der seine Unschuld beteuert und angeblich nur Rat wegen der drohenden Entlassung suchte. Dr. Lessing bittet Privatdetektiv Matula um Unterstützung. Und tatsächlich ergeben dessen Recherchen, dass andere Personen ein Motiv für die Tat gehabt hätten. Für Uta Kimmig - Finkes Mitarbeiterin - war Groschs Fehler die günstige Gelegenheit, einen Keil zwischen ihre Vorgesetzten zu treiben. Vielleicht hat die ehrgeizige Architektin aber nicht auf deren endgültiges Zerwürfnis vertraut und wollte mit dem Mord ihren Karrieresprung sicherstellen? Auch Finkes Ex-Freund Christian Weidenfeld erscheint zunehmend verdächtig. Weidenfeld hat die Trennung nicht verkraftet und stellte Finke seit Wochen massiv nach. Ist es am Tatabend zwischen den beiden zum Streit gekommen und Weidenfeld hat im Affekt zugeschlagen? Während Matula weitere Anhaltspunkte sucht, sieht sich Lessing mit einem anderen Problem konfrontiert. Sein früherer Kollege Staatsanwalt Bauer ist mit dem Fall befasst und präsentiert immer wieder belastende Beweise. Weshalb verschweigt ihm sein Mandant die Informationen? Steckt System dahinter, und Grosch, der im Widerspruch zu seinen Aussagen Finke eine erhebliche Summe schuldete, hat den Mord doch begangen? Schließlich findet Matula einen Zeugen, dessen Aussage dem Fall eine neue Wendung gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Markus Lessing) Teresa Harder (Marion Bauer) Renate Kohn (Helga) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Boris Keidies Drehbuch: Johannes Dräxler, Remy Eyssen Kamera: Ingo Hamer Musik: Claus Quidde

