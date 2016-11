MDR 03:25 bis 03:50 Show Mach dich ran Das MDR-Spiel Tagesaufgabe: Bergbau-Hunt für Altenburger Verein umsetzen / Spiel: Wie gut können Mario und der Bürgermeister in Neukirch den Töppl-Lauf? / Nachtrag: Einweihung der Kletterburg in Oschersleben D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Tagesaufgabe: Bergbau-Hunt für Altenburger Verein umsetzen / Spiel: Wie gut können Mario und der Bürgermeister in Neukirch den Töppl-Lauf? / Nachtrag: Einweihung der Kletterburg in Oschersleben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mario D. Richardt Originaltitel: Mach dich ran!

