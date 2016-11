MDR 00:20 bis 01:20 Musik Rockpalast Kult: Kraftwerk - Pop Art D Stereo Live TV Merken Kraftwerk hat die höchste Auszeichnung für herausragende musikalische Leistungen erhalten, die in den USA verliehen wird: den Grammy für ihr Lebenswerk. Die Düsseldorfer, die weltweit als die Pioniere der elektronischen Musik gelten und mit Songs wie "Autobahn", "Das Model" oder "Tour de France" Welthits geschrieben haben, sind heute so erfolgreich wie nie zuvor und touren aktuell mit einem beeindruckenden Programm samt Lasershow durch die Welt. Im Jahr 1970, ihrem Gründungsjahr, waren Kraftwerk zwar bereits eine Avantgarde-Band, ihre Sounds waren jedoch ausschließlich handgemacht. In Titeln wie "Ruckzuck" oder "Stratovarius" experimentierten sie mit verzerrten Sounds von Querflöte und Hammond-Orgel. Allein der monotone Beat und die kühlen Arrangements ließen erahnen, in welche Richtung sich ihr Sound nur wenige Jahre später entwickeln würde. "Rockpalast" zeigt eine musikalische Dokumentation der Düsseldorfer Avantgarde-Gruppe Kraftwerk mit Statements, u.a. vom englischen Musikjournalisten Paul Morley, dem Kraftwerk-Fotografen Peter Boettcher, dem Mute Records-Gründer Daniel Miller und dem Avantgarde-Musiker der Gruppe "Can" Holger Czukay. Und schließlich zeigt der Film exklusive Ausschnitte aus der spektakulären Konzertreihe "Der Katalog 1 2 3 4 5 6 7 8" in der Londoner Tate Gallery of Modern Art. Diese sensationelle Serie hatte ihren Anfang im Museum of Modern Art in New York, war Anfang 2013 in der Kulturstiftung NRW in Kraftwerks Heimatstadt Düsseldorf und reist unter anderem weiter nach Tokio (Akasaka Blitz) und in das Opera House in Sydney. Vom Elektropop ins Reich der Modernen Kunst: Kraftwerk ist das Gesamtkunstwerk der Popmusik!. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Paul Morley (Musikjournalist), Peter Boettcher (Kraftwerk-Fotograf), Daniel Miller (Mute Records-Gründer), Holger Czukay (Avantgarde-Musiker der Gruppe "Can") Originaltitel: Rockpalast Kult