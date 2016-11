MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Widerstand gegen den Nationalsozialismus Widerstand gegen den Nationalsozialismus D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!" Um mutige Menschen, die dieses Zitat von Bertolt Brecht in der dunklen Zeit des Nationalsozialismus wörtlich genommen haben, geht es in dieser Sendung. Der Kampf gegen das NS-Regime wurde an vielen Fronten geführt. Nur selten wurde er so öffentlich sichtbar, wie bei dem missglückten Sprengstoffattentat hochrangiger Offiziere auf Adolf Hitler. Auch aus der Arbeiterklasse und der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft heraus wurde der Nationalsozialismus mit verschiedensten Mitteln bekämpft. Und selbst mitten im unmenschlichen System der Konzentrationslager, im Angesicht des Todes, gab es aktiven Widerstand und Sabotage. LexiTV blickt zurück in die Geschichte und erzählt bekannte und weniger bekannte Geschichten von denen, die es wagten, dem Naziregime die Stirn zu bieten und dafür oft mit ihrem Leben bezahlten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

