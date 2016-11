RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-19 07:15 Merken Simone rettet Maximilian in letzter Sekunde vor Rafael. Aufgrund der ganzen Strapazen beschließt Simone, sich ein paar Tage Ruhe zu gönnen und fährt in Begleitung von Vanessa weg. Während Maximilian und Richard zurückbleiben und davon ausgehen, dass die Gefahr nun ausgestanden ist, scheint Rafaels Abrechnung mit Maximilian noch nicht beglichen. Marian ist entschlossen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und er vertraut sich Jessica an. Durch ihre Nähe scheint Marian vor seinem Jenny-Kummer gefeit, doch der Schein trügt. Florian gerät unter Druck, als Franziska ihm signalisiert, dass sie bereit für ihr erstes Mal ist. Schließlich will auch er, dass ihr erstes Mal romantisch und toll wird. Entgegen seiner Sorge verläuft der Abend sehr gut, bis beide ausgerechnet durch den liebestollen Marian und Jessica unter gehörigen Erwartungsdruck geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Juliette Menke (Lena Bergmann) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Christoph Brehmer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

