RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Expandiert D 2004 Merken Walter traut ihren Augen nicht, als plötzlich Ines in Reutlitz auftaucht. Die Freundin konnte Gomulkas mörderischen Nachstellungen entkommen, muss nun aber wegen Diebstahls einsitzen. Von nun an verfolgen die beiden Frauen ihre Fluchtpläne gemeinsam von Reutlitz aus. Doch Melanie kommt ihnen auf die Schliche. Britta kann sich nach dem Autounfall an nichts mehr erinnern. Hendrik nutzt das aus, um seine Schuld zu vertuschen und alle Spuren zu beseitigen. Als das Unfallopfer dann aber stirbt, kehrt Brittas Erinnerung schlagartig zurück. Entsetzt muss sie erkennen, dass ihr Mann am Steuer des Wagens gesessen hat. Kittler ist nach der Trennung von seiner Frau am Boden zerstört. Nicht genug damit, dass sie sich prostituiert hat, auch Kollege Brock lässt keine Gelegenheit aus, Kittler deswegen zu quälen. Brock treibt es so weit, dass Kittler sich vergisst und ihn tätlich angreift... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Martin Wilke, Uschi Hofmann, Patrick Schuckmann, Birgit Gruber, Ariane Lange Musik: Karim Sebastian Elias

