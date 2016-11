kabel eins 20:15 bis 23:15 Abenteuerfilm Cast Away - Verschollen USA 2000 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tom Hanks brilliert als moderner Robinson Crusoe: Chuck Noland ist als Controller einer Transportfirma ständig auf Reisen - seine Freundin Kelly hält dennoch fest zu ihm. Auf einem Flug ans andere Ende der Welt stürzt die Maschine jedoch über dem Ozean ab. Als einziger Überlebender kann sich Chuck auf eine einsame Insel retten. Im Laufe der Zeit findet er sich in der Wildnis zurecht. Er schafft es, zu überleben, aber es scheint, als gäbe es kein Entkommen von dem Eiland ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Chuck Noland) Helen Hunt (Kelly Frears) Nick Searcy (Stan) Lari White (Bettina Peterson) Paul Sanchez (Ramon) Leonid Citer (Fyodor) David Allen Brooks (Dick Peterson) Originaltitel: Cast Away Regie: Robert Zemeckis Drehbuch: William Broyles Jr. Kamera: Don Burgess Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12