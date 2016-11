kabel eins 17:55 bis 18:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "20|15 Steakhouse", Verl D 2016 2016-11-27 10:50 16:9 HDTV Merken Zur Wochenmitte erwartet Inhaber Kasra Abrar (29) seine vier Mitstreiter im "20|15 Steakhouse" in Verl. Hochwertiges Fleisch von ausgewählten Rinderrassen wird von Kasra fachmännisch auf dem hauseigenen Montague Grill zubereitet. Zentral in Verl gelegen besticht das Restaurant durch ein junges Team und Fleisch in Hülle und Fülle. Kann der Junggastronom die Konkurrenten mit seinem Konzept überzeugen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?