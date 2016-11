kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Die Feinde der Wahrheit USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz nachdem am Ufer des Sacramento River die Leiche einer ermordeten Frau gefunden wird, erfährt Patrick, dass sich seine offenbar von Red John entführte Freundin Kristina in einer Radioshow gemeldet habe. Im Haus, aus dem der Anruf kam, wurde mit Kristinas Blut der Smiley von Red John an die Wand gemalt - Kristina bleibt weiterhin verschwunden. Inzwischen wird die Tote identifiziert: Celia Jovanovich, Mitglied der Visualize-Sekte. Der Sektenführer ist ein gewisser Bret Stiles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kendall Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Malcolm McDowell (Bret Stiles) Patrick Cavanaugh (David Herren) Originaltitel: The Mentalist Regie: David Barrett Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Frank Perl, Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

