kabel eins 06:25 bis 07:30 Krimiserie Quincy Ein zerrüttetes Elternhaus USA 1979 16:9 HDTV Merken Nachdem Quincy eine Autopsie an einem jungen Mädchen durchführt hat und Nachforschungen anstellt, stößt er auf einen Mann namens "Onkel Harry". Er nimmt sich junger Mädchen und Ausreißerinnen an, die in L.A. stranden. Als ein weiteres Mädchen verschwindet, deuten die Hinweise schnell wieder in Richtung "Onkel Harry". Und der scheint ein dunkles Geheimnis zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Alan Manson (Onkel Harry) Joseph Roman (Sgt. Brill) Cassie Yates (Carol Trager) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

