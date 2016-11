SAT.1 Emotions 00:10 bis 01:40 Krimi Der Bulle von Tölz: Rote Rosen D 2000 2016-11-19 13:45 20 40 60 80 100 Merken In Bad Tölz geht ein Vergewaltiger um, der am Tatort einen Strauß Rosen hinterlässt. Sabrina lernt indes den attraktiven Frauenarzt Dr. Vogler kennen, der sich sehr für die Untersuchungen der Polizei interessiert. Als es das erste Todesopfer gibt, beschließen Benno und Sabrina, die Auszubildende Alexandra als Lockvogel einzusetzen. Die Aktion geht gründlich schief - Benno wird als Spanner denunziert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Erich Hallhuber (Dr. Raimund Vogler) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Udo Thomer (Polizeihauptmeister Anton Pfeiffer) Michou Friesz (Ingrid Keller) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Jörg Grünler Kamera: Walter Kindler Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12