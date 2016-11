SAT.1 Emotions 18:00 bis 18:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 212 D 2009 2016-11-17 12:30 16:9 Merken Nachdem er im letzten Moment davor zurückgeschreckt ist, Christian zu erschießen, taucht Oskar unter. Bei den Castellhoffs regiert die Fassungslosigkeit, als sie begreifen, zu was Ludwigs Bruder fähig ist. Vor allem Tochter Caro will nicht wahrhaben, dass ihr Vater ein Verbrecher ist! Plötzlich taucht er bei ihr auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler, Jurij Neumann Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Marc Christian Weber Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer