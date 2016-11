SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 81 D 2005 2016-11-17 09:45 16:9 Merken Lisa schiebt ihr Schuldgefühl wegen Friedrichs Herzinfarkt beiseite, um der Familie mit voller Kraft zur Seite zu stehen. Doch bei einem Besuch erlebt sie eine böse Überraschung... Friedrichs Herzinfarkt lässt in Sophie Skrupel erwachen - sie zweifelt an ihrer Intrige. Bei Richard ist währenddessen genau das Gegenteil der Fall ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Ulrike Mai (Helga Plenske) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Petra Clever

