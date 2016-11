SAT.1 Emotions 09:15 bis 09:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 78 D 2005 16:9 Merken Der Tag des "Kerima-Awards": Lisa ist dank Mariellas Lob und Davids Aufmerksamkeit vollauf zufrieden mit ihrem Leben, doch das Event birgt einige ungeahnte und überraschende Ereignisse - David drückt Lisa an sich ... Timo will sich nicht von Kim für das Rennen ausstaffieren lassen und ist aus Trotz in der Firma geblieben, wo er auf Hannah trifft. Sie entscheiden, gemeinsam zum Rennen zu gehen. Es kommt jedoch anders ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann

