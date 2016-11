RTS Deux 11:40 bis 12:30 Sonstiges Mise au point Trump ton monde! / Populisme mode d'emploi / J'ai une Porsche dans mon coffre-fort CH Stereo Untertitel Merken "Trump ton monde!": Donald Trump a créé la surprise dans le monde entier en étant confortablement élu à la tête de la première puissance mondiale. Qui sont ces Américains qui ont décidé de faire confiance à cet homme qui n'a jamais eu de mandat politique et qui avait l'establishment contre lui? Reportage. "Populisme mode d'emploi": Quatre mois après le Brexit, les Américains ont également tourné le dos aux élites et choisi plus de protectionnisme. Désormais, tous les regards se tournent vers la France et l'échéance présidentielle de 2017 : Marine le Pen profitera-t-elle de ce climat d'inquiétude au sein de la population - Comment expliquer la montée des populismes en Europe - Reportage en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. "J'ai une Porsche dans mon coffre-fort": Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les voitures de luxe pour placer leur argent. Le marché des modèles de collection est en plein boum et leur prix prend l'ascenseur. Sur dix ans, on estime que le retour moyen sur investissement avoisine les 467% ! C'est bien plus que le vin ou les ?uvres d'art, plus aussi que le cours de l'or. On a même atteint les 37 millions de francs pour une Ferrari dans une vente aux enchères. Qui sont ces nouveaux investisseurs - Enquête. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elisabeth Logean Originaltitel: Mise au point