ZDFinfo 23:55 bis 00:40 Dokumentation Terror im Namen Allahs Der unheimliche Aufstieg des IS USA 2014 Stereo 16:9 Ihre Taten sind brutal, rücksichtslos und menschenverachtend. Die Exekutionen ihrer Gegner werden gefilmt und im Internet veröffentlicht. Ihr Ziel: einschüchtern, abschrecken und terrorisieren. Die Menschen im Irak und Syrien fliehen massenhaft. Für die, die bleiben müssen, bedeutet ihre Herrschaft der blanke Horror. Die Dokumentation zeichnet nach, wie die islamistische Terrororganisation ISIS (seit Mitte Juni 2014: IS) im syrischen Bürgerkrieg innerhalb eines Jahres an Stärke gewann, wie sie sich finanziert, wie sie agiert und wie sie mittlerweile Stadt für Stadt, ja ganze Regionen im Irak erobert. Originaltitel: Frontline: The Rise of ISIS Kamera: Mark Rublee