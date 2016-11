ZDFinfo 18:00 bis 18:45 Dokumentation Unschuldig hingerichtet Ein rätselhafter Feuertod USA 2010 2016-12-10 18:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein verheerender Brand, drei tote Kinder und ein unverletzter Familienvater, der sich in Widersprüche verstrickt: Alles deutet auf heimtückische Brandstiftung hin und war doch ganz anders. Am 23. Dezember 1991 steht in der US-amerikanischen Kleinstadt Corsicana das Haus der Familie Willingham in Flammen. Die Mutter ist einkaufen gegangen, ihre Kinder sterben, der Vater bleibt unverletzt. Schnell scheint klar: Er hat das Haus absichtlich in Brand gesetzt. Cameron Todd Willingham wird angeklagt und zum Tode verurteilt. Kurz vor der Vollstreckung sorgt ein neues Brandgutachten für Aufsehen. Hingerichtet wird der vermeintliche Brandstifter dennoch. Unschuldig, wie sich später herausstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Death by fire Regie: Jessie Deeter