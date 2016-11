kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 17 Das stand nicht im Drehbuch USA 1977 16:9 HDTV Merken Brandstifter verüben einen Anschlag auf das Filmlabor einer Kinoproduktion und entkommen in einem schwarzen Fluchtwagen. Firmeninhaber Marvin Goldman beauftragt die Engel, herauszufinden, wer ihn schädigen will und vor allem - warum. Als die drei Detektivinnen sich jedoch näher mit dem Fall beschäftigen, kommen sie dahinter, dass Goldman selbst schmutzige Geschäfte betreibt: Er filmt prominente Persönlichkeiten heimlich bei ihren nicht immer jugendfreien Freizeitaktivitäten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Sabrina Duncan) Jaclyn Smith (Kelly Garrett) David Doyle (John Bosley) Alan Feinstein (Baylor) John Calvin (Danner) Sidney Clute (Lembeck) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Bill Bixby Drehbuch: Ivan Goff, Edward J. Lakso, Ben Roberts Kamera: Donald H. Birnkrant Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12