kabel1 classics 12:10 bis 13:40 Komödie Napoleon Dynamite USA 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als kontaktgestörter Außenseiter mit körperlichen Defiziten und Hang zur ausgelebten Marotte ist Napoleon Dynamite der allseits belächelte Außenseiter in einer kleinen Stadt in der Prärie. Außerdem ist er eine beliebte Zielscheibe für die groben Scherze seiner Mitschüler, seines fest in den frühen 80ern verwurzelt gebliebenen Vertreter-Onkels und seines älteren Bruders. Als Napoleon Freundschaft mit der Fotostudio-Angestellten Debbie schließt, scheint sich das Blatt zu wenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Heder (Napoleon Dynamite) Jon Gries (Onkel Rico) Aaron Ruell (Kip Dynamite) Efren Ramirez (Pedro Sanchez) Tina Majorino (Deb) Diedrich Bader (Rex) Sandy Martin (Großmutter) Originaltitel: Napoleon Dynamite Regie: Jared Hess Drehbuch: Jared Hess, Jerusha Hess Kamera: Munn Powell Musik: John Swihart