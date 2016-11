kabel1 classics 08:50 bis 10:25 Komödie Toll trieben es die alten Römer USA, GB 1966 Nach dem musikalischen Lustspiel von Burt Shevelove und Larry Gelbart 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pseudolus hat genug von seinem Dasein als Sklave und wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich Freiheit zu erlangen. Sein Wunsch könnte bald in Erfüllung gehen, denn der Sohn seines Herren macht ihm ein verlockendes Angebot: Gelingt es Pseudolus, das schönste Mädchen Roms in seine Arme zu bringen, so soll er frei sein. Natürlich ist der Sohn des Herren nicht der einzige, der seine Augen auf die Schönheit geworfen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zero Mostel (Pseudolus) Phil Silvers (Lycus) Buster Keaton (Erronius) Jack Gilford (Hysterium) Michael Crawford (Hero) Annette Andre (Philia) Michael Hordern (Senex) Originaltitel: A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Regie: Richard Lester Drehbuch: Melvin Frank, Michael Pertwee Kamera: Nicolas Roeg Musik: Stephen Sondheim, Irwin Kostal Altersempfehlung: ab 12

