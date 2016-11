MTV 22:05 bis 23:00 Dokusoap Geordie Shore GB Merken Ricci und Gaz werden von Anna nach Hause geschickt wegen des Streits an Vickys Geburtstag. Sophie und Joel vertragen sich wieder, was Vicky nicht so toll findet. Holly besäuft sich extrem und kotzt in ihr Bett. Die ganze Crew macht eine Radtour, um ihren Kater zu bekämpfen. Vicky, Charlotte und Sophie gehen zu einer Hellseherin, um sie zu ihren Beziehungen zu befragen. Die Mädels fahren nach Leeds, machen eine Darmspülung und gehen feiern. Rebecca ist mit den Nerven am Ende, weil sie von den anderen Mädels (außer Holly) ignoriert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 16