SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mafia in Boston USA 1991 2016-11-17 11:30 Seth führt Jessica zum Italiener aus. Im Nebenzimmer findet ein Festessen zu Ehren des Mafia-Bosses Abruzzi statt, der mit seiner Frau Rosa nach Italien zurückkehren will. Die Geschäfte hat er bereits seinem Sohn Michael übergeben, sehr zum Leidwesen des ältesten Sohnes, der annahm, dass er der Erbe des Familienunternehmens sei. Als der alte Abruzzi beim Verlassen des Restaurants erschossen wird, finden sich Seth und Jessica plötzlich zwischen FBI und Mafia wieder... Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tige Andrews (Carmine Abruzzi) Cynthia Bain (Denise Abruzzi) Rose Gregorio (Rosa Abruzzi) Vincent Irizarry (Michael Abruzzi) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Robert Costanzo (Freddie) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12