SAT.1 Gold 12:25 bis 12:50 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Ein Tony zu viel USA 1965 Man weiß bei der NASA, dass verheiratete Astronauten bei Tests besser abschneiden und würde es deshalb gern sehen, wenn auch Tony Nelson endlich in den Stand der Ehe eintreten würde - ein Vorhaben, das bei Jeannie auf begeisterte Zustimmung stößt. Doch Tony will nicht, und deshalb blinzelt Jeannie einen zweiten Tony herbei, der die gewünschte romantische Einstellung zeigt. Wenig später trifft Dr. Bellows den Ersatz-Tony - und bald weiß die gesamte NASA von Tonys Heiratsabsichten. Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Henry Hunter (Kaplan) Barton MacLane (Gen. Peterson) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: E.W. Swackhamer Drehbuch: Arnold Horwitt Kamera: Robert Tobey Musik: Ken Harrison, Richard Wess