KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Wie eine richtige Familie / Eier GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wie eine richtige Familie: Lilys sehnlichster Wunsch ist es, wieder eine richtige Familie zu sein, mit ihrem Vater, Poppy und Rosie. Aber ihr Vater ist für die beiden ein Fremder und das erste Treffen wird zur Katastrophe. Lily gibt nicht auf und arrangiert ein zweites Treffen, verheimlicht aber, dass ihr Vater dabei sein wird. Auch das endet in Ärger. Lily sieht ein, dass es ihren beiden Schwestern in der neuen Familie gefällt. Sie können sich jederzeit mit ihrem Vater treffen, müssen aber nicht zusammen wohnen. In der Zwischenzeit ist Frank ein dreibeiniger Hund zugelaufen, den er Shadow nennt. Er will ihn zuerst nicht haben, doch dann gewinnt er ihn mehr und mehr lieb. Er versteckt Shadow in seinem Zimmer, aber das kann auf Dauer nicht funktionieren. Als der Hund plötzlich wegläuft, befürchten die Kinder, dass das Tierheim Shadow einschläfern wird, wenn ihn niemand abholt. Nun liegt es an Frank ein neues Zuhause für Shadow zu finden. Eier: Die Kinder von Elm Tree House wünschen sich einen neuen Computer. Aber da sie so sorglos mit ihren Sachen umgehen, weigert sich Mike, einen zu kaufen. Erst sollen sie beweisen, dass sie Verantwortung übernehmen können. Tracy schlägt ein Ei-Sitting vor, d.h. die Kinder müssen einen ganzen Tag lang jeweils zu zweit darauf achten, dass ihr Ei nicht zerbricht. Doch das gestaltet sich schwieriger, als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman, Michael Davis Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Dawn Harrison, Musik: Joby Talbot

