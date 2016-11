KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Der kleine Drache Kokosnuss Der Glücksstein / Sicher ist sicher D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Glücksstein: Kokosnuss, Oskar und Matilda finden am Strand einen interessanten Stein. Offensichtlich bringt er Glück, wenn man ihn anfasst. Das spricht sich schnell herum und jeder möchte den Stein haben. Chef hält das Ganze für Unfug. Doch auch er hat den Stein berührt und danach beim Kartenspiel erstaunlich viel Glück gehabt. Kokosnuss versucht den Stein vor Dieben zu schützen, doch am nächsten Morgen ist er verschwunden. Eine Spur führt ins Fressdrachendorf? Sicher ist sicher: Kokosnuss hat ein neues Spiel erfunden: Kokosball! Wie Baseball, aber mit einer Kokosnuss. Das ist viel zu gefährlich, findet Magnus, der immer auf Sicherheit bedacht ist. Sogar Opa Jörgen hat viel Spaß an dem neuen Spiel, doch Magnus lässt nur Spiele mit Sicherheitsgarantie zu. Die sind allerdings stinklangweilig, wie sich schnell zeigt. Kokosnuss und seine Freunde müssen zu einer List greifen, um die Spaßbremse Magnus auszutricksen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Drache Kokosnuss Regie: Elena Miroglio, Hubert Weiland Drehbuch: Verena Bird, Emma Collins, Richard Brookes, Jonathan Evans, Jimmy Hibbert, Anna Knigge, Mark Slater