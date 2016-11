KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Raumfahrer Jim - Abenteuer auf Munaluna Der Mini-Düsenflitzer / Raumfahrer Jim hat Geburtstag CDN 2004-2006 Stereo Live TV Merken Der Mini-Düsenflitzer: Alle bewundern Klaras neueste Erfindung, einen ferngesteuerten Mini-Flugroboter. Da meldet Pixel, dass die gerade gelandete Versorgungskapsel verschwunden ist. Die Mondforscher entdecken sie tief unten in einer Felsspalte festgeklemmt. Die Kapsel kann von dort aus selber starten, wenn per Hand ein roter Knopf gedrückt wird. Jims Fluggeräte sind alle zu groß, um in die Nähe der Kapsel zu kommen. Also soll der neue Mini-Düsenflitzer es richten, aber Ted macht die Fernsteuerung kaputt. Es gibt zwar auch einen Pilotensitz, aber der ist sehr klein. Der Einzige, der dort hineinpasst, ist Wuffel, und der schafft es dann tatsächlich, zur Kapsel hin zu fliegen und sie freizubekommen. Raumfahrer Jim hat Geburtstag: Jim hat Geburtstag, und seine Freunde präsentieren ihm deshalb eine Rätseljagd. Jim bekommt nach und nach Rateaufgaben und muss danach sein Geschenk suchen. Der erste Tipp von Pixel nennt ihm eine helle Höhle. Jim hat es schnell raus, es muss die Kristallhöhle sein. Dort findet er einen Hinweis, der ihn zum Mondspielplatz führt. Und von da aus, das folgert er, soll er dann zur Grünen Kuppel kommen. Dort haben seine Freunde ihm eine ganz tolle Geburtstagsparty vorbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lunar Jim Regie: Alex Busby, Peter Huggan, Benny Zelkowicz Drehbuch: Jeff Rosen Musik: Volcano Music, Jonathan Evan, Gerard Tevlin

