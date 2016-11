KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Lernen macht Spaß GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Lernen macht Spaß: Auf der Wiese beim jeweiligen Naturkundeunterricht begegnen sich Nanny Plum mit den Feenkindern und der Weise Alte Elf mit den Elfenkindern. Auf Bitten der Kinder wird der Unterricht gemeinsam fortgesetzt, nicht ohne Konkurrenzkampf zwischen den beiden Lehrern. Aber letzten Endes sind sich alle einig, dass man Naturkunde künftig immer zusammen lernen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott

