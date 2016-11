Phoenix 00:00 bis 00:45 Diskussion Phoenix-Runde Rätselraten in Europa - Was will Donald Trump? D 2016 Live TV Merken Donald Trump wird der 45. US-Präsident. In seinem Wahlkampf hat er dem amerikanischen Volk Versprechungen gemacht. Steht Trump zu seinem Wort, hätte das weitreichende Folgen für die internationale Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Auch die Handelsbeziehungen mit Deutschland wären davon betroffen. Der künftige US-Präsident gilt aber vor allem als wankelmütig und unberechenbar. Noch ist keine klare politische Agenda erkennbar. Was kann man tatsächlich von ihm erwarten? Worauf müssen sich Deutschland und Europa einstellen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anke Plättner Gäste: Gäste: Markus Feldenkirchen (Spiegel), Prof. Christiane Lemke (Politikwissenschaftlerin Leibniz Universität Hannover), Prof. Irwin Collier (Ökonom und Leiter John-F.-Kennedy-Institut Berlin), Josef Janning (European Council on Foreign Relations) Originaltitel: phoenix Runde