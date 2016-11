ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Drohnen - fliegende Alleskönner D 2016 2016-11-17 11:00 16:9 Merken Fast eine halbe Million Drohnen schwirren im Himmel über Deutschland. Viele der unbemannten Flugapparate werden von Hobby-Fotografen benutzt, um spektakuläre Schnappschüsse aus luftiger Höhe zu machen. Doch nicht selten kreuzen Drohnen die Flugbahn von Passagiermaschinen und gefährden so den Luftverkehr. Militärisch genutzt, können Drohnen zu fliegenden Killerwaffen werden. Terroristen könnten sie auch für Anschläge nutzen. Aber Drohnen können auch Gutes bewirken. Von Feuerwehr und Polizei werden sie zur Suche von Vermissten und in Katastrophensituationen eingesetzt. Studiogast Prof. Max Moormann und sein Wissenschaftsteam entwickeln Drohnen für die unterschiedlichsten Einsätze. Zum Beispiel für die Paketzustellung in schwer zugänglichen Regionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Prof. Dr.-Ing. Max Moormann (RWTH Aachen) Originaltitel: Planet Wissen