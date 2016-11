ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation Riesenhaie - Sanfte Giganten GB, I, D 2009 2016-11-17 17:15 16:9 Live TV Merken Ihr Aussehen ist so furchterregend, dass sie noch vor 100 Jahren für Meeresungeheuer gehalten wurden. Doch in Wahrheit sind die über zwölf Meter langen Riesenhaie friedliche Planktonfresser und vom Aussterben bedroht. Nur noch 8000 von ihnen - so schätzt man - schwimmen als rastlose Vagabunden durch die Weltmeere. Doch niemand weiß, wo und wann sie auftauchen! Ihr Aussehen ist so furchterregend, dass sie noch vor 100 Jahren für Meeresungeheuer gehalten wurden. Doch in Wahrheit sind die über zwölf Meter langen Rieshaie friedliche Planktonfresser und vom Aussterben bedroht. Nur noch 8000 von ihnen - so schätzt man - schwimmen als rastlose Vagabunden durch die Weltmeere. Doch niemand weiß, wo und wann sie auftauchen! Der Film begleitet die Meeresbiologen Jackie und Graham Hall auf der Isle of Man zu den Plätzen, wo die Riesen noch anzutreffen sind. Es ist eine Reise von der Wasseroberfläche bis in die Tiefsee. Das Wissenschaftlerpärchen will herausfinden, wann und wohin die ruhelosen Giganten bei ihrer Futtersuche ziehen und wo sie sich paaren. Denn nur dann können sie geschützt werden. Dazu wollen Jackie und Graham den bis zu 8 Tonnen schweren Giganten einen satellitengestützten Sender anheften. Ein Vorhaben, das bisher weltweit nur ein paar Mal gelungen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riesenhaie - Sanfte Giganten