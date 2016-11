3sat 22:25 bis 23:50 Drama Am Himmel der Tag D, F 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 25-jährige Architekturstudentin Lara weiß nicht, was sie will. Sie würde gerne anders leben, aber wie? Dann wird sie nach einer durchzechten Nacht ungewollt schwanger. Der Film gewann mehrere Preise, darunter das "Goldene Auge" 2012, den "Förderpreis Neues Deutsches Kino" bei den Hofer Filmtagen und "Hessischer Filmpreis 2013". Hauptdarstellerin Aylin Tezel erhielt unter anderem den "Deutschen Schauspielerpreis 2013". Lara wird bald ihr Architekturstudium abschließen, das sie aber nicht interessiert. Mit ihrer Freundin Nora zieht sie durch die Nachtclubs, aber auch daran hat sie schon lange keinen Spaß mehr. Als sie schwanger wird, ändert sich auf einmal alles. Sie beginnt nach anfänglichen Zweifeln, das Kind als Chance zu begreifen. Mit dem Gefühl, das erste Mal für sich die richtige Entscheidung getroffen zu haben, stürzt sie sich in das Abenteuer: Ich werde Mutter. Im sechsten Monat stirbt ihr Kind. Aus Angst, den gerade gefundenen Sinn ihres Lebens begraben zu müssen, behält Lara das tote Baby im Bauch und spielt ihrem Umfeld weiter die Schwangere vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aylin Tezel (Lara) Henrike von Kuick (Nora) Tómas Lemarquis (Elvar) Godehard Giese (Martin) Marion Mitterhammer (Claudia) Lutz Blochberger (Paul) Kai Michael Müller (Christoph) Originaltitel: Am Himmel der Tag Regie: Pola Beck Drehbuch: Burkhardt Wunderlich Kamera: Juan Sarmiento G. Musik: Ninca Leece Altersempfehlung: ab 12