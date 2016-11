3sat 20:15 bis 21:05 Dokumentation Techno sapiens - Die Zukunft der Spezies Mensch A 2016 2016-11-17 02:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 3sat-Doku "Techno sapiens" wirft einen Blick auf die fortschreitende Technisierung unserer Gesellschaft. Informationstechnik, Gen- und Nanotechnologie verändern den Menschen. Die Grenzen zwischen Natur und Technik verschwimmen.

Körperliche Defekte, die noch vor kurzer Zeit als irreparabel galten, werden mittels Einsatz von Technik kompensiert. Komplexe Prothesen ersetzen fehlende Gliedmaßen. Der Wandel von regenerativen Methoden hin zu einer Verbesserung des Menschen kündigt sich an. Sind wir dem uralten Traum vom ewigen Leben wirklich auf der Spur? Dieser Film wirft einen Blick in die Zukunft der Spezies Mensch und bittet Philosophen, Psychologen, Informatiker, Humangenetiker und Transhumanisten um Einschätzungen und Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Techno sapiens - Die Zukunft der Spezies Mensch