Sie kommen aus Polen oder Ungarn und sorgen dafür, dass alte und pflegebedürftige Menschen in der Schweiz in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Geschätzte 30 000 Privatpflegerinnen aus Mittel- und Osteuropa arbeiten in der Schweiz. Sie putzen und kochen, waschen Haare oder verbinden ein Bein. Und nachts sind sie nicht nur im Notfall erreichbar, sondern schlafen im Zimmer nebenan - immer einsatzbereit. Für die eigene Privatsphäre bleibt da kaum Platz. Spricht man hierzulande von den Betreuerinnen aus Mittel- und Osteuropa, tauchen Schlagwörter wie Schwarzarbeit und Hungerlohn auf, ist von skrupellosen Agenturen sowie moderner Sklaverei die Rede. Andere wiederum unterstreichen das "Win win"-Verhältnis, denn schließlich werden die Angehörigen entlastet, und die Betreuerinnen verdienen weit mehr, als sie in ihrem Heimatland verdienen könnten. Doch was sagen die Betreuerinnen selbst, wie sieht ihr Alltag in der 24-Stundenpflege aus, und wie ist er geregelt? Welchen Schwierigkeiten begegnen sie im Kontakt mit den Senioren? Sind sie der oft schwierigen Aufgabe im Umgang mit Demenzkranken überhaupt gewachsen, und wer sorgt sich um die alten Menschen in Polen und Ungarn, wenn ein immer größerer Anteil an Pflegepersonal ins Ausland abwandert? In seiner Dokumentation "Hilfe aus dem Osten" begleitet Béla Batthyany drei Frauen im Spannungsfeld zwischen den Senioren und ihren Angehörigen sowie den im Heimatland zurückgebliebenen Familien.