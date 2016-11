Disney Channel 00:10 bis 00:40 Comedyserie Die Goldbergs Folge: 29 Nichts für Weicheier USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Barry (Troy Gentile) hadert damit, dass seine Schwester Erica (Hayley Orrantia) ihn immer wieder in dem neuen Brettspiel "Trivial Pursuit" schlägt. Beverly (Wendi McLendon-Covey) hat unterdessen dafür gesorgt, dass der Sportlehrer Mr. Meller (Bryan Callen) gefeuert wurde, weil er Adam (Sean Giambrone) beim Dodgeball ungerecht behandelt hatte. Adam und Murray (Jeff Garlin) müssen einige Überzeugungsarbeit leisten, doch schließlich kämpft Beverly selbst dafür, dass die Kündigung zurückgenommen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Bryan Callen (Mr. Meller) Originaltitel: The Goldbergs Regie: David Katzenberg Drehbuch: Marc Firek, Lewaa Nasserdeen Musik: Michael Wandmacher