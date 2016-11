Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Fehler der Vergangenheit USA 2000 Stereo HDTV Wieder da Merken Dharma freut sich mit ihrer Mutter Abby über deren Schwangerschaft. Doch als diese dann zugibt, dass sie bei Dharmas Erziehung viele Fehler gemacht hat und diesmal alles besser machen will, ist Dharma etwas verwirrt: War ihre Kindheit wirklich so schrecklich? Dharma vergisst das aber schnell, als Abby und das ungeborene Kind plötzlich in Lebensgefahr schweben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Kelada Asaad Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Susan Beavers, Rachel Sweet, Chuck Lorre, Bill Prady Musik: Dennis C. Brown