Disney Channel 21:30 bis 22:00 Comedyserie Dharma & Greg Das fliegende Baby USA 2000 Stereo HDTV Dharma und Greg fahren von einer Weinprobe nach Hause, als Dharma plötzlich am Himmel ein Baby schweben sieht. Nachdem sie Greg erzählt hat, dass es sich bei dieser Vision nur um ihr zukünftiges Kind handeln könne, beschließen die beiden, sich wirklich ernsthaft daran zu machen, Nachwuchs zu zeugen... Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Dottie Dartland, Chuck Lorre, Bill Prady, Regina Stewart, Michelle Nader, Julie Ann Larson Musik: Dennis C. Brown