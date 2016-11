Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Piraten in der Wüste / Die Piratenpyramide USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Jake und seine Mannschaft helfen Käpt'n Flynn sein Schiff Barracuda zu finden, die irgendwo mitten in der Nimmerland-Wüste gestrandet ist. Aber natürlich ist auch Käpt'n Hook hinter der Barracuda her... (b) Heute gehen Jake und seine Freunde mit Käpt'n Flynn in der Wüste auf die Suche nach der legendären Piratenpyramide. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg

