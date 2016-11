Disney Channel 06:20 bis 06:50 Trickserie Die Schlümpfe Der Flickenfellbär / Schlumpfine, die Naschkatze USA, B 1981-1990 16:9 HDTV Merken (a) Es gibt keinen Schlumpffluss mehr: jemand hat ihn in der Nähe seiner Quelle eingefroren. Die Schlümpfe begeben sich in das Land der Smaragdkönigin, um herauszufinden, wo das Problem liegt, und treffen dabei den Flickenfellbär und die Metallpiraten... (b) Einmal im Jahr stellt Torti Schlumpf eine Sonderladung Schlumpfbeerenbonbons her. Jeder Schlumpf erhält einen kompletten Jahresvorrat mit den schlumpfigsten Bonbons auf der ganzen Welt. Aber kann ein Schlumpf diesen Vorrat ein ganzes Jahr lang aufbewahren? Kann Schlumpfine das? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

