NDR 00:15 bis 00:40 Serien Onkel Bräsig Landmann ohne Land D 1978-1980 Stereo Da Zacharias Bräsig in Mecklenburg für seinen Neffen Krischan keine Lehrstelle in der Landwirtschaft gefunden hat, reist er mit ihm in das benachbarte Pommern. Dort bewirtschaftet sein Freund Hawermann ein Pachtgut. Sie treffen jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein. Hawermanns Frau ist gestorben. Und da er wegen schlechter Ernten die Pacht nicht hat bezahlen können, lässt der Gutsherr Pomuchelskopp Hawermanns Hab und Gut versteigern. Krischan wandert nach Amerika aus. Und Onkel Bräsig nimmt Hawermann und dessen kleine Tochter Luise mit nach Mecklenburg. Schauspieler: Fritz Hollenbeck (Onkel Bräsig) Joachim Wolff (Pomuchelskopp) Robert Zimmerling (Karl Hawermann) Volker Vogeler (Pastor) Olaf Ude (Krischan Bräsig) Heinz Busch (Auktionator) Originaltitel: Onkel Bräsig Regie: Volker Vogeler Drehbuch: Elke Loewe Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Jens-Peter Ostendorf