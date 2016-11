NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 312 Vertauscht D 2011 Untertitel HDTV Merken Aus dem Aktenschrank der Entbindungsstation im Krankenhaus sind die Akten von Birgit Wehren und Verena Miehlke gestohlen worden. Bei ihren Nachforschungen stellen Dirk Matthies und Anna Bergmann fest, dass beide Frauen am gleichen Tag vor neun Jahren einen Jungen geboren haben. Die Polizisten kommen noch weiteren "Zufällen" auf die Spur. Warum arbeitet Frau Wehren ausgerechnet jetzt als Nachhilfelehrerin für Verena Miehlkes Sohn? Als Dirk und Anna herausfinden, dass Frau Wehrens Sohn vor Kurzem gestorben ist, erhalten die Ermittlungen eine ungeahnte Wendung. Mads Thomsen wohnt seit seiner Ankunft in Hamburg in einem Hostel, wo er einen Abend mit den Interrailern Anders, Jule und Mira verbringt. Am nächsten Tag taucht Anders im Kommissariat auf, weil ihm sein Flugticket nach Australien gestohlen worden ist. Gemeinsam mit Harry Möller ermittelt Mads in dem Hostel. Eines ist sofort klar: Irgendjemand hat ein Interessen daran, dass Anders nicht nach Australien fliegt. Vielleicht Jule, die sich in Anders verliebt hat? Hannes Krabbe findet, dass er sich bestens für die Hamburger Schlichtergruppe eignet. Nur leider fragt Kommissariatsleiterin Küppers Nicki Beck, ob sie nicht an der Ausbildung teilnehmen möchte. Nicki weiß, dass Hannes die Ausbildung machen möchte und lehnt das Angebot ab. Doch dann entdeckt Hannes, dass die Ausbildung ziemlich arbeitsintensiv ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Marcus Weiler Drehbuch: Silja Clemens