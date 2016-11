Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:00 Serien Gomorrha - Die Serie Die Welt ist groß I, D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Pietro (Fortunato Cerlino) hat seinen alten Clan um sich geschart und Scampia wieder unter seine Kontrolle gebracht. Ciro taucht unter und will Gennys (Salvatore Esposito) Männer in einen Hinterhalt locken. In Rom bereiten Genny und Azzurra (Ivana Lotito) ihre Hochzeit vor - doch die Polizei macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. - Die zweite Staffel der gefeierten Mafiaserie von Sky Italia überrascht mit neuen Figuren und neuen Schauplätzen - unter anderem Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Originaltitel: Gomorra Regie: Claudio Cupellini Drehbuch: Stefano Bises, Roberto Saviano, Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi Altersempfehlung: ab 16