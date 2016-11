Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Wolf und der Löwe USA, GB 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Catelyn Stark (Michelle Fairley) begibt sich mit Tyrion Lannister (Peter Dinklage) zur Burg ihrer Schwester. König Robert (Mark Addy) überwirft sich unterdessen mit Ned Stark (Sean Bean), und Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) versucht seinen Nutzen aus der Situation zu ziehen. - Spektakuläres, emmyprämiertes Fantasy-Epos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Eddard "Ned" Stark) Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys "Dany" Targaryenn) Mark Addy (Robert Baratheon) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Ser Jaime Lennister) Michelle Fairley (Catelyn "Cat" Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Brian Kirk Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Marco Pontecorvo Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

