Sky Atlantic HD 09:25 bis 09:55 Comedyserie Bored To Death Zwei Piloten auf der Flucht USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jonathan (Jason Schwartzman) ist hereingelegt worden und wird des Mordes verdächtigt. Gemeinsam mit Ray (Zach Galifianakis) sucht er nach dem wahren Übeltäter. George (Ted Danson) soll ihnen Rückendeckung geben, doch nach einem Marihuana-Rausch hat er einen Anfall von Paranoia. - Schräge Comedyserie mit herrlich neurotischen Figuren und hintersinnigem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Schwartzman (Jonathan Ames) Zach Galifianakis (Ray Hueston) Ted Danson (George Christopher) Heather Burns (Leah) David Rasche (Bernhard) Allyce Beasley (Florence Ames) Richard Masur (Ira Ames) Originaltitel: Bored to Death Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Martin Gero, Jonathan Ames Musik: Pat Irwin Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 241 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:10

Seit 93 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 61 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 36 Min.