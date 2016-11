Sky Nostalgie 03:25 bis 05:05 Kriegsfilm Die grünen Teufel von Monte Cassino D, F 1958 SW 20 40 60 80 100 Merken Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkrieges versuchen deutsche Soldaten (u. a. Joachim Fuchsberger) die unermesslichen Kunstschätze des Klosters von Monte Cassino in Sicherheit zu bringen. - Publikumswirksam inszenierter Kriegsfilm von "Winnetou"-Regisseur Harald Reinl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Fuchsberger (Oberleutnant Reiter) Antje Geerk (Schwester Inge) Ewald Balser (Oberstleutnant Schlegel) Elma Karlowa (Gina) Dieter Eppler (Karl Christiansen) Agnès Laurent (Hélène) Carl Wery (Gen. Heidenreich) Originaltitel: Die grünen Teufel von Monte Cassino Regie: Harald Reinl Drehbuch: J. Joachim Bartsch, Rudolf Böhmler, Albert Armin Lerche, Michael Graf Saltikow Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Rolf A. Wilhelm Altersempfehlung: ab 12

