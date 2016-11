Motorvision.TV 21:20 bis 21:45 Dokumentation Wrecked Festgefahren im Matsch USA 2009 Stereo 16:9 Merken Bill und seine Jungs haben Probleme mit einem Bagger, der einen Kranwagen gefährdet. Die O'Hare Crew tritt gegen die Besten in ihrem Gewerbe in einem Wettkampf bei der Illinois Tow Show an. Und während der Rest des Teams bei der Show ihren Spaß hat, müht sich Tryk mit einem Truck ab, der im Schlamm steckengeblieben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wrecked