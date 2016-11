Motorvision.TV 09:15 bis 09:40 Magazin Biker Lifestyle 2015 Stereo 16:9 Merken Kroatien und die Halbinsel Istrien sind ein El Dorado für Motorradfahrer. Der Film beginnt mit dem Harley Treffen des Twin Horn MC in Pula und einer kleinen Tour in die Umgebung. Danach sind wir eine Woche unterwegs und besuchen die schönsten Orte von Istrien, wie Rovinj, Labin, Porec, Motovun und Hum, die kleinste Stadt der Welt. Wir machen auch einen Abstecher auf die Insel Cres. Eine informative Motorradreisedokumentation für alle die Kroatien und die Halbinsel Istrien mit dem Bike erkunden möchten. (Teil 1 von 2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle

