Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 535 Ein perfektes Leben D 2014 Stereo 16:9 HDTV Nach zehn Jahren Auslandsaufenthalt in Shanghai kehrt Claudia Ruge zurück nach München. Noch beim Auspacken der Umzugskartons wird sie Opfer eines Verbrechens. Ihr Mann Kai ist fassungslos, weil kaum jemand wusste, dass sie nach Deutschland zurückgekehrt sind. Hauptkommissar Bauer und sein Team erkennen schnell, dass es in der scheinbar heilen Beziehung der Ruges einige Risse gibt. Liegt hier ein Tatmotiv zugrunde? Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Sebastian Ströbel (Kai Ruge) Timothy Peach (Robert Geissler) Eli Wasserscheid (Jenny Lessnik) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Matthias Kiefersauer Drehbuch: Jörg Brückner und Heike Brückner von Grumbkow Kamera: Thomas Etzold und Anton Mayer Musik: Daniel Vulcano