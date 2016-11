Sky Cinema Hits 22:35 bis 22:55 Dokumentation Deleted Scenes: The Heroes The Heroes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint and Emma Watson GB, USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Darauf haben die Fans gewartet: eine Mini-Doku, die sich ihren drei Lieblingen widmet und sie in exklusiven raren Outtakes zeigt. Daniel Radcliffe, der den Titelhelden spielt, der rothaarige Rupert Grint als sein Best Buddy Ron Weasley und Emma Watson als Hermine Granger, die beste Freundin der beiden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Deleted Scenes: The Heroes Altersempfehlung: ab 12