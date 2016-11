Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokusoap Die Schmuggler Tiere USA 2013 Stereo 16:9 Merken Verdeckte Ermittler verhaften am Flughafen Bangkok einen 36-jährigen Mann, der versucht hatte, junge Wildtiere im Gepäck außer Landes zu schmuggeln. Die Tierbabys, darunter zwei schwarze Panther und ein Kragenbär, waren durch Medikamente betäubt. In einem ähnlichen Fall halten Zollbeamte am Airport Melbourne eine verdächtige Frau auf. Bei der Kontrolle entdecken sie 15 mit Wasser gefüllte Plastiktüten, in denen tropische Welse schwimmen. Die Tüten waren in den Rock der Schmugglerin eingenäht. Schwarzmarktwert der Fische: rund 30.000 Dollar. Und solche Festnahmen sind keine Einzelfälle, im Gegenteil: Experten beziffern den Jahresumsatz durch illegalen Tierhandel auf sagenhafte 10 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Smuggling