Vor den Toren von Kairo trotzt ein Koloss aus Kalkstein dem Wüstensand: die Cheops-Pyramide! Mit einer ursprünglichen Höhe von 146 Metern und einem Gewicht von rund sechs Millionen Tonnen zählt sie zu den größten Bauwerken der Menschheitsgeschichte. Gemeinsam mit dem Pyramidenkomplex von Gizeh ist die Cheops-Pyramide das einzige Weltwunder der Antike, das bis in die heutige Zeit überdauert hat. Wie gelang es den Bauherren vor über 4.000 Jahren ein solches Meisterwerk der Architektur zu vollenden? Welche Geheimnisse verbergen sich im Inneren der Pyramide? Archäologe Mark Lehner und sein Team begeben sich auf die Spuren der Pharaonen, um Licht ins Dunkel der königlichen Grabkammer z